В Москве стартовала музыкальная программа международного фестиваля искусств «Звуки дутара»

Череда событий юбилейного X Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова началась с концерта в музыкальной гостиной столичного Мемориального музея А. Н. Скрябина.

На протяжении многих сезонов фестиваль «Звуки дутара» остается подлинным праздником искусств. Он успешно сочетает в своей программе концерты академической музыки, художественные выставки, образовательные проекты, научные конференции, неизменно вызывая положительные отклики гостей, артистов и представителей общественности. За минувшие годы в фестивале приняли участие более 1500 человек. Конкурсная часть фестиваля «Звуки дутара» пройдет осенью нынешнего года. Ожидается участие сольных исполнителей, ансамблей и хоров.

Открывшая новый сезон программа под названием «Музыка вселенной и мелодия души», была представлена произведениями Нуры Халмамедова, Сергея Рахманинова, Мориса Равеля, Вольфганга Амадея Моцарта, Мамеда Гусейнова.

С вступительным словом выступил Вячеслав Медушевский – известный музыковед, педагог, доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Профессор Медушевский поделился сокровенными размышлениями о поэзии Махтумкули и личными воспоминаниями о Нуры Халмамедове, с которым его связывали годы совместной учебы в Московской консерватории.

В исполнении оперной певицы Дарьи Гусейновой прозвучал вокальный цикл «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки». Этот цикл, созданный Нуры Халмамедовым в 1981 году специально для выдающейся певицы XX века Медениет Шахбердыевой, которой он и посвящен, по сложности актерской интерпретации сопоставим с монооперой.

Особый статус вечеру придало присутствие посла Туркменистана в Российской Федерации Э. Айдогдыева, а также представителей научной и творческой интеллигенции Москвы. Неизменный аншлаг, ставший визитной карточкой мероприятий фестиваля, вновь подтвердил искренний интерес российской публики к туркменской культуре.

