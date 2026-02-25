Председатель Меджлиса Туркменистана совершила визит в Грузию

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова совершила официальный визит в Грузию. В ходе визита в стенах грузинского Парламента состоялась встреча представителей законодательных структур Туркменистана и Грузии. Грузинскую сторону представлял председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили.

На встрече собеседники отметили, что туркменско-грузинское сотрудничество развивается на регулярной и системной основе и охватывает широкий круг направлений, представляющих взаимный интерес. В рамках этого сотрудничества особое значение приобретает межпарламентское взаимодействие, которое служит важным инструментом укрепления взаимопонимания и координации позиций по ключевым вопросам двусторонней повестки дня. В завершение переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между Меджлисом Туркменистана и Парламентом Грузии.

Кроме того, председатель Меджлиса Туркменистана была принята президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Эта встреча подтвердила курс двух стран на углубление стратегического партнерства и активизацию межпарламентских связей.

Стороны обсудили высокий уровень взаимодействия в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН. Была отмечена практика регулярной взаимной поддержки конструктивных инициатив, выдвигаемых обеими странами на мировой арене. Участники диалога детально рассмотрели актуальные направления сотрудничества, подчеркнув потенциал для наращивания торгово-экономических контактов и культурного обмена. Особый акцент был сделан на том, что официальные визиты и прямой диалог между законодательными органами сегодня играют ключевую роль в укреплении фундамента двусторонних отношений.

В завершение встречи Михаил Кавелашвили и Дуньягозель Гулманова выразили готовность к дальнейшей реализации совместных инициатив, отвечающих долгосрочным интересам народов Туркменистана и Грузии.

