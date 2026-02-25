Туркменские специалисты участвуют в сооружении международного газопровода на афганской территории

По свидетельству туркменских СМИ, строительные работы на газопроводе Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) активно ведутся на афганской территории. На сегодня туркменский участок газопровода протяженностью 214 километров полностью построен. Работы сосредоточены на сооружении 153-километрового отрезка Серхетабат – Герат от границы Туркменистана до административного центра северной афганской провинции.

На объектах задействован туркменские инженеры, газовики и строители, помогающие обеспечивать высокое качество работ. Геодезические работы завершены на всем протяжении афганского участка, из которых более 100 километров уже переданы подрядным организациям.

На афганском участке сварочно-монтажные работы выполнены на протяжении 15,5 километра, укладка в траншею произведена на 13,4 километра. В сложных горных условиях работы по укладке и выравниванию труб выполнены на 13,1 километра. Для обеспечения высокого качества сварки квалификационные испытания прошли 217 специалистов ГК «Туркменгаз», сформированы 14 сварочно-монтажных бригад.

Проект ТАПИ призван обеспечить природным газом потребителей в Южной Азии. Планируется, что магистраль пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан до населенного пункта Фазилка на границе Пакистана с Индией. Проектная мощность газопровода составит 33 млрд кубометров в год.

