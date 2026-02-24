В Ашхабаде обсуждены аспекты международного гуманитарного права

Очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права состоялось под председательством заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

В заседании приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств страны, омбудсмен Туркменистана, представители Меджлиса Туркменистана, Института государства, права и демократии Туркменистана, Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана, главы общественных организаций. В ходе заседания были подведены итоги работы комиссии за 2025 год, а также определены приоритетные направления деятельности на 2026 год.

Было отмечено последовательное укрепление взаимодействия Туркменистана с ООН и ее профильными структурами, развитие диалога с Европейским союзом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной организацией труда и Международным комитетом Красного Креста. Отдельным пунктом повестки стала реализация «дорожной карты» сотрудничества Туркменистана с Международной организацией труда и продление срока ее действия до конца 2026 года.

Кроме того, отмечено завершение реализации Национального плана действий по правам человека и Национального плана действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы. Подготовлены проекты новых национальных планов на 2026-2030 годы. В ходе заседания также обсуждены вопросы организационного совершенствования деятельности комиссии, повышения качества подготовки национальных докладов и дальнейшего развития взаимодействия с международными партнерами.

© TURKMENISTAN.RU, 2026