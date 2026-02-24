Высокий гость из Зимбабве принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с постоянным секретарем по иностранным делам и международной торговле Республики Зимбабве Альбертом Ранганаем Чимбинди, прибывшим в Ашхабад во главе делегации.

В ходе переговоров стороны отметили поступательное развитие туркменско-зимбабвийских отношений и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении политико-дипломатического диалога. Была подчеркнута значимость проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами как эффективного механизма координации двустороннего взаимодействия.

Стороны обсудили приоритеты сотрудничества в рамках ООН, подтвердив взаимную поддержку инициатив, направленных на укрепление мира, безопасности и устойчивого развития. Дипломаты также обменялись мнениями по перспективам развития торгово-экономического сотрудничества, включая организацию совместных деловых мероприятий. Также рассмотрены вопросы расширения культурно-гуманитарных связей. По итогам встречи подтверждена нацеленность сторон на дальнейшее укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений между Туркменистаном и Республикой Зимбабве.

