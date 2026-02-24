На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрирована31 сделка

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрирована 31 сделка на общую сумму свыше 37 миллионов 801 тысячи долларов США.

Представители деловых кругов из Афганистана и Турции закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также карбамид производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Великобритании, Сербии, Киргизии были реализованы мука пшеничная, ткань суровая, брюки и рубашки мужские, пряжа хлопчатобумажная, хлопковое волокно, рулонная вата, портландцемент, сухой экстракт солодкового корня.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен и масло базовое, а также пряжу хлопчатобумажную, муку пшеничную. Общая сумма сделок составила более 48 миллионов 506 тысяч манатов.

