Национальный лидер туркменского народа совершил рабочую поездку в США и ФРГ

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Программа пребывания в США была сфокусирована на развитии инвестиционного диалога и углублении партнерства с ведущими американскими компаниями в сферах градостроительства, спорта, агропромышленного комплекса и коневодства.

В рамках визита состоялись расширенные переговоры с руководством компании «Nicklaus Companies». Предметом обсуждения стала реализация проектов по строительству современных гольф-полей в городе Аркадаге и национальной туристической зоне «Аваза». Председатель Халк Маслахаты ознакомился с проектными предложениями компании и посетил ряд профильных объектов, в том числе национальный гольф-клуб «Panther» и учебно-тренировочный центр «Sandhill Crane Golf Club», где была организована выставка текстильной продукции, в том числе из Туркменистана.

Экономический вектор визита также включал встречу с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США» Эриком Стюартом. Стороны подтвердили долгосрочный характер партнерства с такими гигантами американского бизнеса, как «Boeing», «General Electric», «John Deere» и «CASE». В ходе отдельной встречи с президентом подразделения компании «John Deere» по странам Центральной Азии и СНГ Чабой Лейко акцент был сделан на дальнейшей модернизации технического парка агропромышленного комплекса Туркменистана и подготовке квалифицированных кадров для отрасли.

Гуманитарная и спортивная повестка была представлена посещением конноспортивного комплекса «La Victoria». Национальный лидер туркменского народа изучил американский опыт содержания лошадей и подготовки к международным турнирам по конкуру, предложив активизировать профессиональный обмен между коневодами двух стран.

По завершении программы в Соединенных Штатах председатель Халк Маслахаты прибыл в Федеративную Республику Германия. В ходе рабочего совещания с участием туркменских дипломатов и соответствующих руководителей были обсуждены вопросы популяризации ахалтекинской породы в Европе. Особое внимание было уделено подготовке к участию туркменских конников в чемпионате «FEI World Championship 2026» в городе Аахене, а также в предстоящих смотрах и конноспортивных мероприятиях в Нидерландах, Франции и Великобритании.

Согласно официальному сообщению, визит продемонстрировал готовность Туркменистана к расширению конструктивного взаимодействия с зарубежными партнерами на принципах взаимного уважения.

