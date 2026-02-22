Ашхабадские школьники отметили Масленицу

В Ашхабаде, в Туркменско-российской школе имени А. С. Пушкина, состоялось праздничное действо, посвященное Масленице. Торжество прошло на школьном дворе и объединило учеников, педагогов и гостей учебного заведения.

В программу праздника вошли хороводы, игры, конкурсы и загадки. Учащиеся третьих классов подготовили творческие номера и исполнили народные песни. Все участники праздничного действа отведали вкусных блинов – символов Масленичной недели.

Кульминацией мероприятия стало традиционное сжигание чучела – обрядовый символ проводов зимы и встречи весны. Организаторы отметили, что праздник прошел в теплой атмосфере и был направлен на сохранение традиций народной культуры.​​​​​​​​​​​​​​​​

