Московскую общественность познакомили с национальным девизом года в Туркменистане

В год 35-летия независимости страны Посольство Туркменистана в Российской Федерации провело презентацию национального девиза 2026 года «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов». Гостям туркменского диппредставительства была также представлена новая книга президента Туркменистана «Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия».

Встреча в посольстве собрала широкий круг представителей общественности российской столицы: ученых, экспертов в сфере коневодства, активистов туркменской диаспоры, студентов из Туркменистана, обучающихся в вузах Российской Федерации, журналистов из российских СМИ.

Обращаясь к собравшимся, глава туркменской дипломатической миссии в России Эсен Айдогдыев отметил, что 2026 год в Туркменистане проходит под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов». Образ стремительного ахалтекинца отражает нынешний темп развития страны. Девиз задал направление развития на ближайшее будущее, став ориентиром для политических и культурных мероприятий Туркменистана в течение всего 2026 года.

Говоря о значении нового труда президента Сердара Бердымухамедова «Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия» туркменский посол подчеркнул, что издание раскрывает правовые и политические основы нейтралитета, его роль в обеспечении региональной и глобальной стабильности и вклад Туркменистана в продвижение культуры мира и доверия.

В ходе встречи туркменские студенты Финансового университета при правительстве РФ представили литературно-музыкальную композицию, поставленную по мотивам стихотворения «Ровач» национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Перед собравшимися также выступили заслуженный коневод Туркменистана, заведующая отделом Научно-художественного музея коневодства, главный редактор информационно-аналитического альманаха «Ахал-Теке информ», член Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Юлия Кузнецова, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, руководитель Селекционно-племенного центра ахалтекинского коннозаводства, главный регистратор Государственной племенной книги лошадей ахалтекинской породы Надежда Абрамова.

Как отмечалось в выступлениях, на протяжении многих веков туркмены пестовали и совершенствовали ахалтекинцев, сохраняя их уникальные качества. Включение искусства ахалтекинского коневодства и традиций украшения коней в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как одного из выдающихся направлений туркменского искусства еще более повысило престиж «небесных» скакунов – феномена национальной и мировой культуры.

В рамках состоявшейся встречи в стенах посольства была организована тематическая выставка. Экспозиция включила книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, труды национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также подборку фоторепродукций, отражающих неповторимую красоту ахалтекинских коней.

