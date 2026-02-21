В Ашхабаде прошла конференция, приуроченная ко Дню дипломатических работников Туркменистана

В стенах Института международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Приоритетные направления внешней политики Туркменистана в год под девизом «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», приуроченная ко Дню дипломатических работников Туркменистана.

В конференции приняли участие руководители, сотрудники и ветераны дипломатической службы Туркменистана, главы и представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в стране, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов, а также представители общественных объединений и средств массовой информации.

В ходе конференции выступили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов, специальный представитель генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе, постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитро Шлапаченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Туркменистане Арсен Авагян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Туркменистане Стивен Конлон, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Туркменистане Эрик Ливни.

Участники конференции отметили возрастающую роль туркменской дипломатии в условиях глобализации, подчеркнув ее вклад в укрепление мира, доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Было констатировано, что благодаря поддержке главы государства системно совершенствуется материально-техническая база дипломатической службы, модернизируется ее инфраструктура, расширяется кадровый потенциал.

По случаю знаменательной даты в торжественной обстановке молодым сотрудникам дипломатической службы и студентам выпускного курса ИМО МИД Туркменистана были вручены дипломы Министерства иностранных дел за активное участие в реализации внешнеполитической стратегии государства.

