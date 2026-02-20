Делегация Туркменистана приняла участие в сессии Комитета по внутреннему транспорту ООН

В Женеве проходит 88-я сессия Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН (КВТ), являющегося одной из ключевых международных платформ по вопросам развития транспорта и транспортной политики. Текущая 88-я сессия объединяет руководителей транспортных ведомств государств, глав международных организаций, представителей профильных структур, транспортного бизнеса и экспертного сообщества. В событии приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров Батыром Аннаевым.

Приоритетные вопросы повестки – автоматизация перевозок, цифровизация инфраструктуры, развитие международных транспортных коридоров и гармонизация нормативно-правовой базы. Сессия сфокусирована на вопросах инноваций, автоматизации, цифровизации, развития инфраструктуры и повышения устойчивости международных транспортных систем. В рамках сегмента высокого уровня состоялись министерские панельные дискуссии, посвященные вопросам внедрения интеллектуальных транспортных решений, цифровой взаимосвязанности и укрепления транспортной связанности в интересах устойчивой торговли.

Выступая в ходе сегмента высокого уровня, глава туркменской делегации отметил, что Туркменистан рассматривает цифровую трансформацию транспорта как стратегический приоритет государственной политики. Был сделан акцент на системной модернизации нормативной базы в сфере электронного документооборота, внедрении механизмов межгосударственного информационного обмена и формировании цифровых транспортных коридоров по направлениям «Север-Юг» и «Запад-Восток».

В выступлении была подчеркнута взаимосвязь национальных инициатив с глобальной повесткой устойчивого развития, включая провозглашенное по инициативе Туркменистана «Десятилетие устойчивого транспорта на 2026-2035 годы».

