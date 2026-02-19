Футбольный клуб «Аркадаг» завершил игры в Лиге чемпионов Азии

В Саудовской Аравии состоялся ответный матч 1/8 финала футбольной азиатской Лиги чемпионов между местным клубом «Аль-Наср» и командой «Аркадаг» из Туркменистана. Соперники встретились на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на второй минуте. Отличился нападающий хозяев поля Абдулрахман Гариб. Главная звезда саудовского клуба португалец Криштиану Роналду не попал в заявку на игру. В стартовом составе «Аль-Насра» вышли всего два легионера: испанец Иньиго Мартинес и бразилец Габриэл Анжело. На последних минутах матча защитник туркменской команды Гуйчмурад Аннакулиев совершил нарушение правил и был удален с поля, получив прямую красную карточку.

Первый матч между командами состоялся 11 февраля и завершился победой саудовцев со счётом 1:0. Таким образом, «Аль-Наср» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.

