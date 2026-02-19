Туркменский фильм «Композитор» удостоен наград ТЮРКСОЙ

В рамках Дней туркменского кино в Турецкой Республике в Анкаре состоялся показ и торжественная церемония награждения художественного фильма «Композитор».

За выдающиеся достижения в области музыкального оформления кинопроизведений специальной наградой «Крылатый золотой скакун» был награжден композитор Керим Бердымухамедов. Его работа получила высокую оценку со стороны специалистов киноиндустрии, критиков и международного культурного сообщества.

Особое признание было оказано Благотворительному фонду по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, который внес значительный вклад в реализацию проекта. Фонд был удостоен награды «Большой крылатый сокол» за активное содействие в создании фильма «Композитор». Было подчеркнута важность роли общественных организаций в развитии национальной культуры и искусства, а также в поддержке талантливых кинематографистов.

Церемонию награждения от имени ТЮРКСОЙ провел Генеральный секретарь организации Султан Раев, вручив заслуженные награды авторам и партнерам фильма. В ходе церемонии вручения наград было подчеркнуто, что современное туркменское кино не только сохраняет национальные традиции и культурные ценности, но и активно интегрируется в международное культурное пространство, участвует в обмене опытом и вносит значимый вклад в развитие мировой кинематографии.

