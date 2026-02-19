В МИД Туркменистана обсудили проведение Года международного права

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось первое консультативное совещание по вопросам реализации плана мероприятий на 2026 год по подготовке и проведению в 2028 году Года международного права.

В ходе встречи была представлена общая информация о разработанном плане мероприятий, представленном на очередном заседании Кабинета министров Туркменистана. Документ предусматривает комплекс организационно-методических, научно-практических, образовательных, международных и информационно-коммуникационных мероприятий. Отмечалось, что инициатива о провозглашении 2028 года Годом международного права была выдвинута президентом Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

План мероприятий охватывает пять ключевых направлений, включая организационную подготовку, проведение международных научно-практических конференций, реализацию образовательных и просветительских инициатив, организацию международных и двусторонних мероприятий, а также поддержку молодежных и научных проектов. Особое внимание уделяется вопросам укрепления международного права как основы глобального мира, доверия и устойчивого развития, а также раскрытию потенциала постоянного нейтралитета Туркменистана как важного политико-правового инструмента поддержания стабильности и сотрудничества.

В рамках информационного сопровождения предусмотрено создание специализированного раздела на официальном сайте МИД Туркменистана, посвященного Году международного права, а также проведение широкой разъяснительной работы в национальных и зарубежных средствах массовой информации. По итогам встречи подтверждена готовность профильных министерств и ведомств к активному межведомственному взаимодействию.

