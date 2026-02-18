В Ашхабаде проведен брифинг по сотрудничеству с ЕС

В МИД Туркменистана состоялся брифинг по вопросам сотрудничества между Туркменистаном и ЕС. В ходе мероприятия были подведены итоги взаимодействия за 2025 год и обозначены ключевые приоритеты партнерства на 2026 год.

В брифинге приняли участие руководители и сотрудники Министерства иностранных дел Туркменистана, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, представители институтов ЕС, а также средств массовой информации.

Открывая встречу, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова подчеркнула, что взаимодействие с Европейским союзом является одним из приоритетных направлений внешней политики нейтрального Туркменистана. Было отмечено, что сотрудничество носит комплексный и динамичный характер, охватывая политическую, экономическую, транспортно-энергетическую и культурно-гуманитарную сферы.

В ходе брифинга были подробно представлены результаты политического диалога за 2025 год, включая проведение в Ашхабаде встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и ЕС, первый саммит «ЕС – Центральная Азия» в Самарканде, а также активные двусторонние контакты на высшем и высоком уровнях.

Отдельное внимание было уделено проектно-программному сотрудничеству. Отмечена активная реализация около 30 двусторонних и региональных проектов ЕС в Туркменистане в сферах экологии, цифровизации, транспорта, верховенства права, поддержки частного сектора.

В числе ключевых направлений взаимодействия определены межпарламентский диалог, диалог по правам человека, сотрудничество в сфере образования и науки, а также развитие транспортной взаимосвязанности и транскаспийского маршрута.

Были обозначены основные мероприятия, запланированные на 2026 год. По итогам брифинга подтверждена взаимная заинтересованность ЕС и Туркменистана в дальнейшем развитии и практическом наполнении сотрудничества в 2026 году.

