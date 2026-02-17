В Ашхабаде обсуждены задачи глобального здравоохранения

В туркменской столице проведен «Диалог высокого уровня по вопросам дипломатии в области глобального здравоохранения». Акция организована правительством Туркменистана совместно с ВОЗ. Форум нацелен на создание единой платформы для координации усилий стран в вопросах коллективной безопасности и устойчивого развития системы здравоохранения.

В мероприятии выступили руководители и представители государственных органов Туркменистана, структур ООН, ВОЗ, СНГ, а также профильных ведомств стран Центральной Азии и Армении. В центре внимания выступлений находились вопросы развития здравоохранения, обмена опытом и подготовки медицинских специалистов.

Выступая на форуме, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова подчеркнула, что проведение диалога проходит в особый для страны период – год председательства Туркменистана в СНГ, объявленный Годом здоровья в Содружестве. Это отражает стратегический приоритет Туркменистана – укрепление здоровья населения как основы устойчивого развития, социальной стабильности и доверия между государствами. Также участники события отметили символическое значение проведения регионального диалога в Ашхабаде, подчеркнув, что Туркменистан последовательно поддерживает сотрудничество стран Центральной Азии и активное взаимодействие с ВОЗ для развития системы здравоохранения в регионе.

В ходе обсуждений отмечалось, что выбранный формат общения создал уникальную платформу для укрепления доверия, обмена опытом и развития новых контактов между странами СНГ, Европейским регионом ВОЗ и другими международными партнерами.

