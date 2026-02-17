На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрированы 22 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрированы 22 сделки на общую сумму свыше 7 миллионов 699 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Грузии закупили масло базовое, выработанное на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также сжиженный газ и карбамид производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Турции и Афганистана были реализованы пряжа хлопчатобумажная, мука пшеничная, хлопок-волокно и портландцемент.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели масло базовое и полипропилен, а также муку пшеничную, ткань и пряжу хлопчатобумажную, пластиковые поддоны. Общая сумма сделок составила более 182 миллионов 280 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2026