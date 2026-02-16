Показатели свидетельствуют о росте туркменской экономики

Президент Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития страны. 2025 год, прошедший под девизом «Международный год мира и доверия», стал для Туркменистана периодом значительных достижений и стабильного роста.

Благодаря системным реформам и самоотверженному труду народа удалось сохранить высокие темпы развития страны. Ключевым показателем успеха стал рост ВВП, который составил 6,3 процента. Динамика роста по секторам экономики такова: в промышленности секторе – 1,8 процента, в сфере торговле – 9,6 процента, в сельском хозяйстве – 7 процентов. Важным социальным итогом года стало создание около 7 тысяч новых рабочих мест на крупных и средних предприятиях страны.

2025 год стал годом масштабного строительства. За счет всех источников финансирования в эксплуатацию введено 116 объектов производственного и социально-культурного назначения. Особое внимание было уделено жилищному вопросу: сдано 645 тысяч квадратных метров жилья. Также продолжена реализация инновационного проекта – строительство второго этапа первого в стране «умного» города Аркадага.

Сельское хозяйство продемонстрировало отменные результаты: дайхане собрали богатые урожаи, обеспечив внутренний рынок и укрепив продовольственную безопасность Туркменистана.

Подводя итоги года минувшего, президент Сердар Бердымухамедов обозначил приоритетные задачи на 2026 год. Основной упор будет сделан на дальнейшее повышение благосостояния граждан, индустриализацию и цифровую трансформацию национальной экономики.

