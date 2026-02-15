В 2026 году в Туркменистане высадят 3 миллиона саженцев

Президент Туркменистана подписал постановление, направленное на озеленение страны и сохранение ее природного облика. Согласно документу, в текущем году на территории республики планируется высадить в общей сложности три миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

Ответственность за выполнение плана разделена между центральными и региональными органами власти: министерства, отраслевые ведомства, а также администрации городов Ашхабада и Аркадага должны обеспечить посадку 1,5 миллиона саженцев, еще столько же – администрации велаятов (областей).

Особое внимание в постановлении уделено контролю за качеством проводимых работ. Все саженцы плодовых деревьев и виноградной лозы должны высаживаться на специально отведенных участках с соблюдением видовой классификации. Для полива предусмотрено использование капельного орошения – одного из наиболее экономичных методов водопотребления. Координация поставок посадочного материала и контроль за проведением работ возложены на Министерство охраны окружающей среды. Ведомство обязано обеспечить все заинтересованные организации необходимым количеством трехлетних саженцев деревьев и виноградной лозы.

Постановление было подписано на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном подведению итогов 2025 года.

