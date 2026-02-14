Назван лучший район Туркменистана в 2025 году

В Туркменистане подвели итоги конкурса среди районов и городов с правами района на звание лучшего из них по всем показателям. Конкурс был объявлен в начале минувшего года. Итоги конкурса огласила председатель Национального центра профсоюзов Огулдженнет Бердилиева на расширенном заседании правительства страны, посвященном итогам 2025 года.

Решением специальной комиссии под руководством профсоюзов лучшим районом страны в 2025 году был определён Куняургенчский район Дашогузского велаята (области), добившийся наилучших результатов по социальным, экономическим и культурным показателям.

Президент Сердар Бердымухамедов подписал распоряжения об объявлении Куняургенчского района Дашогузского велаята победителем проведенного в 2025 году конкурса и награждении администрации этого района денежной премией в размере 1 миллиона долларов США, а также об объявлении аналогичного конкурса в 2026 году.

