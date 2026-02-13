Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и России

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, уделив особое внимание практической реализации ранее достигнутых договоренностей, а также графику предстоящих контактов и совместных мероприятий. Была подчеркнута значимость координации усилий в рамках многосторонних площадок, в частности, в формате СНГ и прикаспийских государств.

Также министры обменялись взаимными поздравлениями по случаю профессиональных праздников работников дипломатических служб двух стран.

