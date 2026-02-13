Туркменская делегация приняла участие во встрече министров иностранных дел Германии и стран Центральной Азии

В Берлине прошла встреча федерального министра иностранных дел Германии с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии. Туркменскую сторону на встрече представил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов.

Основными темами переговоров стали развитие сотрудничества в энергетической сфере, вопросы регионального партнерства и другие. Выступая на пленарной сессии формата «Центральная Азия – Германия», заместитель министра иностранных дел Туркменистана отметил, что взаимодействие государств Центральной Азии и Германии носит последовательный и конструктивный характер. Вместе с тем очевидна необходимость выхода на качественно новый уровень партнерства, соответствующий значительному совокупному потенциалу сторон.

В выступлениях участников встречи подчеркивалось, что страны Центральной Азии являются важными партнерами ФРГ по ряду направлений, включая в сферу энергетики, снабжение ресурсами и климатическую политику. По итогам встречи была принята Берлинская декларация министров, охватывающая широкий спектр направлений многостороннего взаимодействия.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов также принял участие в совместной встрече министров иностранных дел Германии и стран Центральной Азии с представителями немецкого бизнес-сообщества. В своем выступлении туркменская сторона подчеркнула многолетний позитивный опыт сотрудничества с германскими компаниями и финансовыми структурами.

В числе приоритетных направлений обозначены транспорт и логистика, модернизация железнодорожной инфраструктуры, развитие Международного морского порта Туркменбаши и участие германских компаний в формировании транзитных коридоров «Восток-Запад» и Срединного маршрута между Азией и Европой. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в финансово-банковской сфере, а также партнерству в области здравоохранения.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов принял участие в совместной встрече с федеральным президентом Федеративной Республики Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. В ходе встречи стороны подтвердили поступательное развитие туркменско-германских отношений и подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках формата «Центральная Азия – Германия».

В завершение встречи была подтверждена готовность сторон к дальнейшему расширению взаимовыгодного партнерства.

