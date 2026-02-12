Туркменские футболисты дебютировали в 1/8 финала второй Лиги чемпионов АФК

Туркменский футбольный клуб «Аркадаг» уступил саудовскому «Аль-Наср» в первом матче 1/8 финала второй Лиги чемпионов АФК. Встреча прошла в Ашхабаде на Олимпийском стадионе вместимостью 45 тысяч зрителей при полном аншлаге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Ряд звездных футболистов «Аль-Насра» не смогли присутствовать на матче. Среди них – Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоан Феликс и Кингсл Коман. Главный тренер саудовской команды Жорже Жезуш заявил, что решение связано с необходимостью распределять нагрузку и приоритетом внутренних соревнований. Так, по его словам, Роналду обычно не играет в выездных матчах за пределами Саудовской Аравии.

Для «Аркадага» это поражение стало четвертым в истории выступлений на международном уровне. Ранее клуб выиграл Кубок вызова Азиатской конфедерации футбола в 2024 году, что позволило ему участвовать в основном этапе АЛЧ-2 в текущем сезоне, где команда одержала одну победу, потерпела одно поражение и четыре раза сыграла вничью.

