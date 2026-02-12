Президент Туркменистана принял министра торговли Турецкой Республики

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял прибывшего в Туркменистан с визитом министра торговли Турецкой Республики Омера Болата.

В ходе встречи констатировалось, что большой вклад в укрепление традиционного туркменско-турецкого сотрудничества вносят регулярно осуществляемые взаимные визиты и переговоры правительственных делегаций двух стран. На протяжении многих лет Турецкая Республика занимает ведущие позиции во внешнеторговом обороте Туркменистана. Наглядным примером тому служит ежегодный рост объемов взаимного товарооборота.

Выставки, проводимые на двусторонней основе, служат важным инструментом развития эффективных торгово-экономических отношений. Так, в июле прошлого года в Стамбуле успешно прошла выставка экспортных товаров Туркменистана.

Гость выразил признательность президенту Сердару Бердымухамедову за поддержку в проведении на высоком уровне выставки экспортных товаров Турецкой Республики в Ашхабаде.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и министр торговли Турецкой Республики Омер Болат выразили уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних экономических отношений и обменялись наилучшими пожеланиями.

