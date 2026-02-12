В Ашхабаде прошла выставка товаров турецких производителей

В столице Туркменистана открылась очередная выставка экспортных товаров Турецкой Республики. Подобные экспозиции ежегодно позволяют турецким производителям демонстрировать потенциал расширения партнерства с дружественным Туркменистаном.

Турция остается одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана, а турецкие компании занимают ведущие позиции в реализации масштабных инфраструктурных проектов. Сегодня двустороннее сотрудничество охватывает широкий спектр направлений – от текстильной промышленности до сельского хозяйства, строительства и высоких технологий. О его успешном развитии свидетельствует ежегодный рост взаимного товарооборота.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие члены правительства, руководители и представители министерств и отраслевых ведомств, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, а также многочисленные предприниматели и работники средств массовой информации.

В просторных экспозиционных залах Торгово-промышленной палаты Туркменистана свои стенды, знакомящие с промышленным потенциалом Турции, развернули более 100 компаний. В их числе как представители динамично развивающегося малого и среднего предпринимательства, так и крупнейшие промышленные предприятия. Выставка, несомненно, послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

© TURKMENISTAN.RU, 2026