Представителям международных организаций вручены награды по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная церемония награждения представителей международных организаций юбилейной медалью «К 30-летию нейтралитета Туркменистана». Заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов огласил указ президента Туркменистана о награждении иностранных граждан юбилейной медалью «К 30-летию нейтралитета Туркменистана» и памятным серебряным знаком и в торжественной обстановке вручил награды представителям международных организаций. Высоких наград были удостоены постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко и постоянный представитель Программы развития ООН в Туркменистане Нарине Саакян. Обращаясь к участникам церемонии, министр отметил, что Туркменистан, исходя из своего статуса постоянного нейтралитета, последовательно расширяет взаимовыгодное сотрудничество со странами мира и крупными международными организациями, а также реализует совместные проекты в различных сферах. В данном контексте были отмечены заслуги иностранных граждан, которые вносят значительный вклад в укрепление независимости и статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, развитие международного партнерства, а также продвижение на мировой арене политики мира и доверия. © TURKMENISTAN.RU, 2026