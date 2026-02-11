Четырехсторонняя встреча по развитию «Среднего коридора» прошла в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялась четырехсторонняя встреча руководителей железнодорожных ведомств четырех стран. Тему развития так называемого «Среднего коридора» обсудили министр железнодорожного транспорта Туркменистана Маммед Акмамедов, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов, председатель правления АО «Узбекские железные дороги» Зуфар Нарзуллаев и генеральный директор АО «Грузинские железные дороги» Лаша Абашидзе.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также возможности расширения сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Особое внимание было уделено развитию «Среднего коридора», являющегося одним из основных транзитных маршрутов региона. Участники встречи обменялись мнениями о повышении конкурентоспособности «Среднего коридора» и увеличении объемов перевозок по этому маршруту. Была подчеркнута важность цифровизации операций для более оперативного осуществления грузоперевозок.

По итогам четырехсторонних переговоров был подписан протокол, охватывающий такие направления, как цифровизация и развитие грузоперевозок по «Среднему коридору», а также диагностика маршрута.

