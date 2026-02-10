На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 29 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 29 сделок на общую сумму свыше 7 миллионов 133 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана закупили сжиженный газ производства госконцернов «Туркменнефть» и «Туркменхимия», а также карбамид и очищенную дизельную фракцию, выработанные на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, предприниматели из Турции и Украины приобрели соапсток хлопкового масла, хлопковые сырые жирные кислоты, сырые жирные кислоты хлопкового соапстока, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили масло базовое, полипропилен и нефтяной дорожный битум, портландцемент, хлопчатобумажную пряжу, шелк-сырец, а также муку пшеничную на общую сумму более 669 миллионов 542 тысяч манатов.

