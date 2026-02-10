В Ашхабаде обсуждены направления партнерства Туркменистана с ООН

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой с постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко и послами стран Центральной Азии в Туркменистане. В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления взаимодействия Туркменистана с ООН и ее специализированными агентствами.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки и проведения в ближайшее время в Ашхабаде второго регионального тренинга для молодых дипломатов и других государственных служащих стран Центральной Азии.

