Национальный сектор экономики уверенно демонстрирует стабильный рост

Президент Сердар Бердымухамедов на очередном заседании Кабинета министров подвел итоги социально-экономического развития страны за первый месяц 2026 года.

Глава государства подчеркнул, что результаты января наглядно подтверждают эффективность выбранного курса развития. Основные акценты глава государства сделал на стабильном показателе роста ВВП, составляющего 6,3 процента, продолжении масштабного строительства новых предприятий и модернизации существующих мощностей, стабильной динамике в нефтегазовом секторе, торговле, транспорте и связи, а также успешной реализации преобразований в области науки, образования, здравоохранения и спорта.

Президент Сердар Бердымухамедов констатировал, что итоги выполненной работы наглядно свидетельствуют о целенаправленном развитии страны, где сохраняются высокие темпы строительства, где в фокусе внимания не только промышленные объекты, но и социально значимая инфраструктура – жилые дома, школы, детские сады, а также современные медицинские и культурно-развлекательные центры.

