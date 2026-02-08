Ашхабадские студенты провели литературную акцию в честь выдающихся писателей Востока

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади состоялось мероприятие, приуроченное к юбилеям двух классиков восточной литературы — 585-летию со дня рождения Алишера Навои и 543-летию со дня рождения Захириддина Мухаммеда Бабура.

Культурно-литературный вечер был организован институтом совместно с Посольством Республики Узбекистан в Туркменистане. В программе мероприятия прозвучали литературные фрагменты из произведений Махтумкули Фраги, Алишера Навои и Захириддина Мухаммеда Бабура. Студенты-лингвисты исполнили тексты на различных языках, выступления сопровождались видеоматериалами. Участники вечера также представили узбекские народные песни и национальные танцы обеих стран. Студенты культурного центра института подготовили музыкальные номера.

В рамках акции были организованы выставка книг, посвященных литературному наследию восточных мыслителей, а также экспозиция, отражающая культурные традиции Туркменистана и Узбекистана. Организаторы отметили, что подобные культурные акции способствуют развитию гуманитарного сотрудничества между двумя государствами и сохранению общего литературного наследия.

© TURKMENISTAN.RU, 2026