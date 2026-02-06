Делегация Туркменистана приняла участие в бизнес-форуме B5+1

Делегация Туркменистана во главе с министром финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагуловым приняла участие во втором бизнес-форуме B5+1, состоявшемся в городе Бишкеке. Форум объединил представителей государственных структур и деловых кругов стран Центральной Азии и США с целью расширения торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества.

В ходе своего выступления туркменская сторона подчеркнула заинтересованность Туркменистана в активном развитии взаимовыгодного партнерства в формате B5+1, отметив значительный потенциал региона Центральной Азии как динамично развивающегося рынка с благоприятными условиями для реализации совместных инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено проводимым в стране структурным экономическим реформам, совершенствованию деловой среды, развитию цифровой экономики, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры и других ключевых отраслей.

На полях форума представители Туркменистана приняли участие в круглом столе с представителями деловых кругов США. В ходе обсуждений были рассмотрены вопросы макроэкономического развития, диверсификации экономики, поддержки частного сектора, совершенствования торговых процедур, развития транспортно-логистических коридоров. Участие Туркменистана в форуме подтвердило приверженность страны развитию открытого и взаимовыгодного международного сотрудничества, укреплению деловых связей и продвижению совместных инициатив, направленных на устойчивое экономическое развитие региона.

