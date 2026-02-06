В Ашхабаде прошел брифинг, посвященный сотрудничеству Туркменистана с ФАО

В стенах Министерства иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг по вопросам сотрудничества Туркменистана с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). В брифинге приняли участие руководители и сотрудники МИД Туркменистана, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, а также журналисты.

С сообщениями выступили заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова и в режиме видеоконференции заместитель генерального директора ФАО, региональный представитель по Европе и Центральной Азии Виорель Гуцу. В ходе брифинга была представлена развернутая информация о текущем состоянии и перспективах сотрудничества Туркменистана с ФАО, ключевых результатах и приоритетных направлениях дальнейшего взаимодействия. Особое внимание было уделено официальному визиту генерального директора ФАО Цюй Дунъюйя в Ашхабад в январе 2026 года, который подтвердил стратегический характер партнерства.

Было отмечено значение подписания соглашения о стране пребывания (Host Country Agreement), создавшего правовую основу для открытия представительства ФАО в Туркменистане и выведшего взаимодействие на качественно новый уровень. Участникам брифинга было сообщено об успешной завершении рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ФАО на 2021–2025 годы, в рамках которой были реализованы проекты в области цифровизации сельского хозяйства, повышения устойчивости продовольственных систем, рационального использования земельных и водных ресурсов, внедрения сберегающих технологий и поддержки фермерских хозяйств. Стороны в настоящее время ведут работу над новой рамочной программой сотрудничества на 2026–2030 годы.

