Состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и ОАЭ

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ Шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития туркмено-эмиратских связей в политико-дипломатической и торгово-экономической областях. Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана подчеркнул значимость нынешнего Всемирного правительственного саммита, призванного внести важный вклад в развитие сотрудничества между государствами мира.

Дипломаты отметили результативность взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и ОАЭ. Была подчеркнута взаимная поддержка двух стран в рамках международных и региональных структур. Кроме того, стороны обсудили планируемые на текущий год мероприятия в контексте расширения двусторонних политических связей.

