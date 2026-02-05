Делегация Туркменистана приняла участие во Всемирном правительственном саммите

Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым приняла участие во Всемирном правительственном саммите, который проходит в Дубае.

В саммите приняли участие более 30 глав государств и правительств, а также 150 правительственных делегаций и около 6 тысяч участников, в числе которых руководители мировых компаний, представители международных финансовых структур и образовательных учреждений. На повестке дня саммита – вопросы глобального управления, развитие технологий искусственного интеллекта, изменение климата и скоординированные подходы к решению экономических вызовов.

Выступая на сессии «Будущее глобальных альянсов», министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обозначил подход Туркменистана к разрешению насущных проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество. Было отмечено, что Туркменистан выступает за скоординированное сотрудничество между государствами, основанное на уважении международного права, учете взаимных интересов и задействовании потенциала каждой страны во имя устойчивого развития. Данный подход находит отражение в конкретных действиях. Так, Туркменистан выступил с инициативой объявить 2028 год «Годом международного права». Туркменистан поддерживает конструктивное многостороннее сотрудничество, призывая к ответственному подходу, предсказуемости и открытости.

В ходе выступления были озвучены конкретные механизмы развития партнерства, включая эффективное государственное управление, обмен экспертными знаниями и раскрытие экономического потенциала стран посредством взаимосвязанности.

