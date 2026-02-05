Состоялась сессия Совещания старших должностных лиц Организации исламского сотрудничества

Делегация Туркменистана приняла участие в 52-й сессии Совещания старших должностных лиц Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая явилась третьим и наиболее важным подготовительным этапом к предстоящему заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД), которое состоится в Багдаде 11–12 апреля 2026 года.

В ходе сессии туркменская сторона представила проект резолюции под названием «Роль политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития в пространстве ОИС и на глобальном уровне» для последующего принятия на 52-й сессии СМИД ОИС.

Наряду с этим участники разработали стратегические решения в политической, правовой, информационной и гуманитарной сферах, а также завершили формирование программы работы министров иностранных дел в рамках подготовки к ее принятию.

© TURKMENISTAN.RU, 2026