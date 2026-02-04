Посол Румынии принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Туркменистане Ионом Навалом. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Собеседники отметили необходимость организации контактов на высшем и высоком уровнях как в формате двусторонних визитов, так и в рамках многосторонних площадок.

Стороны подчеркнули важность проведения на регулярной основе политических консультаций, а также заседаний Межправительственной туркменско-румынской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и других форматов двустороннего взаимодействия.

По итогам встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении традиционно дружественных связей и развитии плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и Румынией.

© TURKMENISTAN.RU, 2026