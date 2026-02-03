Туркменистан и Катар укрепили сотрудничество в сфере коневодства

Международная академия коневодства имени Аба Аннаева и Федерация конного спорта Катара заключили меморандум о взаимопонимании. Торжественная церемония подписания документа состоялась в ходе рабочего визита ректора и делегации академии в Катар, организованного по приглашению Федерации конного спорта дружественной страны.

Церемония подписания прошла с участием президента Федерации конного спорта Катара Бадера Мохаммеда Аль-Дарвиша, заместителя исполнительного директора конноспортивного комплекса эмира Катара «Al Shaqab» Халида Абдуллы Аль-Хатми и ректора Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, кандидата сельскохозяйственных наук, народного коневода Туркменистана Пыгы Ходжамухаммедова.

Подписание меморандума стало важным шагом, направленным на вывод взаимовыгодного туркменско-катарского партнерства на качественно новый этап развития. Документ укрепил правовую базу отношений в области науки, образования, инноваций и конного спорта, а также плодотворное сотрудничество двух стран.

Меморандум откроет новые возможности для обмена опытом, подготовки современных кадров для коневодческой отрасли, дальнейшего развития конного спорта и придаст импульс эффективному взаимодействию и упрочению дружественных связей между Туркменистаном и Катаром.

