На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 25 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 25 сделок на общую сумму свыше 5 миллионов 893 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов закупили карбамид, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Покупателям из ОАЭ, Турции, Азербайджана, Киргизии были реализованы экстракт солодкового корня, высушенные корни и корневища солодки, мука пшеничная, пряжа хлопчатобумажная, постельное бельё, джинсовые и текстильные изделия.

На внутренний рынок отечественные предприниматели приобрели муку пшеничную, пряжу хлопчатобумажную, сырые жирные кислоты хлопкового соапстока, а также пластиковые поддоны. Общая сумма сделок составила более 85 миллионов 690 тысяч манатов.

