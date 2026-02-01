Проведено заседание туркменско-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам

В узбекском городе Хиве состоялось пятое заседание Совместной туркменско-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. В заседании комиссии туркменскую сторону возглавил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев, узбекскую – советник президента Республики Узбекистан по вопросам аграрного развития Шухрат Ганиев.

В работе комиссии приняли участие руководители и представители профильных министерств, ведомств и государственных структур двух стран, ответственных за вопросы управления водными ресурсами, ирригации и охраны окружающей среды. В своих выступлениях сопредседатели комиссии отметили высокий уровень туркменско-узбекских отношений, основанных на принципах добрососедства, взаимного доверия, равноправия и учета национальных интересов сторон. Было подчеркнуто общее стремление к расширению и углублению продуктивного взаимодействия не только в водохозяйственной сфере, но и в разных направлениях экономического, инфраструктурного и гуманитарного сотрудничества.

Стороны также подчеркнули, что устойчивое и взаимовыгодное сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Узбекистан в сфере управления водными ресурсами имеет стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития сельского хозяйства и социально-экономической стабильности региона. В ходе заседания стороны обменялись мнениями по вопросам внедрения современных технологий рационального водопользования.

Заседание прошло в конструктивной и деловой атмосфере, отражая последовательный и системный характер туркменско-узбекского стратегического диалога. В завершение заседания сторонами был подписан протокол пятого заседания Совместной туркменско-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

© TURKMENISTAN.RU, 2026