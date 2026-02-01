Туркменистан приступил к реализации программы развития цифровой экономики

Туркменистан вступает в новый этап технологической модернизации. Президент Сердар Бердымухамедов подписал утвердил Государственную программу развития цифровой экономики на 2026-2028 годы и план мероприятий по ее реализации.

Документ был подготовлен в соответствии с принятой концепцией развития в Туркменистане цифровой экономики на 2026-2028 годы. Новая госпрограмма направлена на глубокую трансформацию всех экономических секторов страны. Основными приоритетами определены: внедрение инновационных технологий в производственные процессы, создание высокотехнологичной экономической модели, отвечающей мировым стандартам, широкое внедрение цифровых систем в работу государственных структур.

Исполнение программы возложено на все звенья государственного управления. Президент страны предписал обеспечить реализацию намеченных планов министерствам и отраслевым ведомствам, администрациям всех территориальных образований страны.

