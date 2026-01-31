Обсуждены перспективы развития торгово-экономических связей Туркменистана и Германии

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры в формате видеоконференции с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. В ходе встречи стороны отметили динамичное развитие торгово-экономических связей, свидетельствующее о высоком уровне двустороннего диалога между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия.

Собеседники подчеркнули, что участие национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в туркменско-германском бизнес-форуме в рамках его рабочего визита в Федеративную Республику Германия в сентябре 2023 года послужило мощным импульсом для активизации двусторонних торгово-экономических связей.

Наряду с этим была отмечена значимость двусторонней встречи президента Туркменистана с федеральным канцлером Германии в рамках диалога «Центральная Азия – Германия», а также переговоров с представителями деловых кругов Германии, состоявшихся в сентябре 2024 года в Астане.

Отмечая регулярность проводимых перекрестных дней экономик, бизнес-форумов и экономических выставок, стороны особо подчеркнули роль Совместной туркмено-германской рабочей группы и Восточного комитета германской экономики, деятельность которых способствует расширению практического межгосударственного взаимодействия.

© TURKMENISTAN.RU, 2026