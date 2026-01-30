Исполком СНГ ознакомился с концепцией председательства Туркменистана в Содружестве в 2026 году

В штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ в Минске состоялось первое в нынешнем году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ под председательством Туркменистана.

В заседании приняли участие постоянные представители государств – участников Содружества, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, а также директора департаментов и руководители других структурных подразделений Исполнительного комитета СНГ.

Председательствовал на заседании Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев. В своем выступлении он отметил ключевые аспекты и приоритеты председательства Туркменистана в СНГ в текущем году.

Концепция председательства нацелена на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в формате СНГ. Кроме того, в период председательства Туркменистана в СНГ основное внимание будет уделено развитию торгово-экономических связей, реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и логистики, а также усилению культурно-гуманитарного взаимодействия. Председательство Туркменистана нацелено на придание нового импульса интеграционным процессам, основанным на принципах взаимного уважения, равенства и конструктивного диалога.

В штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ была также организована специальная фотовыставка, посвященная началу председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году. В ходе заседания его участники подробно ознакомились с девизом 2026 года Туркменистана «Независимый, нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов». Участникам также была продемонстрирована видеопрезентация председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году, а также масштабные достижения, богатые традиции туркменского народа.

