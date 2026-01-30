В Ашхабаде обсуждены приоритеты туркменско-российского партнерства

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным.

В ходе переговоров стороны подтвердили приверженность углублению туркменско-российского стратегического партнерства. При этом подчеркивалось, что определяющую роль в развитии двустороннего взаимодействия играют регулярные контакты на высшем уровне. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации дал высокую оценку деятельности Туркменистана на международной арене, осуществляемой в соответствии со статусом постоянного нейтралитета страны.

В ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечалось, что на международной арене Туркменистан и Россия демонстрируют высокий уровень взаимодействия, прежде всего в рамках ООН. Среди других форматов сотрудничества выделено СНГ, председательство в котором в текущем году осуществляет Туркменистан. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

