В МИД Туркменистана состоялись туркменско-российские политические консультации В Ашхабаде состоялся очередной раунд туркменско-российских политических консультаций c участием заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов развития двусторонних отношений. В данном контексте констатирована поступательная динамика дружеских и доверительных отношений между двумя странами, носящих стратегический характер. Стороны отметили, что туркменско-российское сотрудничество эффективно развивается не только в двустороннем, но и в многостороннем формате, о чем наглядно свидетельствует конструктивное взаимодействие в рамках ООН и СНГ. Подчеркивалась также важность партнерства в формате «Центральная Азия – Россия». Дипломаты подтвердили заинтересованность в усилении диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран в соответствии с программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2025-2026 годы. Стороны также рассмотрели вопросы региональной безопасности и стабильности. © TURKMENISTAN.RU, 2026