В Туркменистане чествовали Группу национальных конных игр «Галкыныш»

В городе Аркадаге состоялись торжества по случаю награждения Группы национальных конных игр «Галкыныш» международными сертификатами Всемирной федерации цирка и Европейской цирковой ассоциации за большой вклад в цирковое искусство.

Участники торжеств проследовали по улицам города в направлении Государственного конного цирка имени Героглы. По пути их следования звучали музыкально-песенные выступления, приумножавшие праздничную атмосферу. Главный праздник состоялся в зрительном зале Государственного конного цирка. Участники торжеств в своих выступлениях отмечали, что вручение международных сертификатов Группе национальных конных игр «Галкыныш» не только ознаменовало начало 2026 года, но и обогатило содержание его девиза «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

После выступлений мастеров искусств на арену цирка вышли участники Группы национальных конных игр «Галкыныш», чтобы вновь порадовать любимых зрителей виртуозным исполнением цирковых номеров на ахалтекинцах.

