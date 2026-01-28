Мастерство туркменских джигитов получило новое международное признание

В Монте-Карло (Княжество Монако) прошел очередной, 48-й Международный фестиваль циркового искусства, где в качестве почетных гостей приняли участие руководитель Группы национальных конных игр «Галкыныш» Сердар Пыгыев и генеральный директор Государственного цирка Туркменистана Сердар Гурбангулыев.

В ходе торжеств, состоявшихся в рамках фестиваля, делегации Государственного цирка Туркменистана за большой вклад Группы национальных конных игр «Галкыныш» в цирковое искусство были вручены международные сертификаты Всемирной федерации цирка и Европейской цирковой ассоциации. Как известно, в 2025 году Группа национальных конных игр «Галкыныш» Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана успешно выступила на 47-м Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло и была удостоена Гран-при и других специальных наград.

Группа «Галкыныш», созданная в 2007 году по инициативе национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, за годы своей деятельности собрала уникальную коллекцию наград. В их числе – гран-при Всемирного фестиваля «Идол» (Россия, 2013); главная награда XVI Международного фестиваля Латина (Италия, 2014); «золото» II Международного фестиваля «Чжухай» (Китай, 2015); золотая статуэтка «Золотой Гаэтано» фестиваля «На Фонтанке» (Санкт-Петербург, 2018).

Новые награды из Монте-Карло стали символичным стартом 2026 года, проходящего в Туркменистане под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

