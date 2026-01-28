Посол Канады принят в МИД Туркменистана

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Туркменистане (с резиденцией в Астане) Кристофером Дагганом.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность двух стран к развитию конструктивного взаимодействия. В частности, подчеркнута важность регулярного политико-дипломатического диалога и близость подходов сторон к актуальным вопросам международной повестки. В числе приоритетных направлений туркменско-канадского взаимодействия обозначена активизация партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечая позитивный опыт взаимодействия на международных площадках, собеседники выразили готовность и далее продолжать практику взаимной поддержки инициатив в рамках ООН. В целях активизации двустороннего сотрудничества дипломаты рассмотрели возможность проведения межмидовских консультаций в текущем году. Наряду с этим отмечена целесообразность совершенствования двусторонней договорно-правовой базы.

