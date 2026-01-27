Перспективы международного сотрудничества по оказанию помощи детям обсуждены в Ашхабаде

В туркменской столице состоялась встреча вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления многолетнего эффективного диалога в интересах юных граждан страны.

В ходе встречи особое внимание было уделено деятельности благотворительного фонда. Как подчеркивалось, фонд проводит масштабную работу по обеспечению нуждающихся в опеке детей высококвалифицированной медицинской помощью и социальной поддержкой. Представитель Детского фонда ООН отметила, что инициативы Туркменского государства в области охраны материнства и детства полностью соответствуют глобальным Целям устойчивого развития, и выразила заинтересованность в углублении отношений с благотворительным фондом.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала реализация меморандума о взаимопонимании, подписанного между представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Стороны отметили, что меморандум открывает новые горизонты для координации совместных действий, подтвердив готовность к выполнению данного соглашения, направленного на создание максимально благоприятных условий для счастливой жизни подрастающего поколения.

Также на встрече были затронуты важные аспекты реализации совместных проектов. В ходе обсуждения планов на будущее стороны подтвердили намерение продолжать тесный диалог по широкому спектру направлений гуманитарного взаимодействия.

