На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 16 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 16 сделок на общую сумму свыше 8 миллионов 459 тысяч долларов США.

Предприниматели из Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов закупили карбамид, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Азербайджана, Турции, Сербии, Киргизии были реализованы портландцемент, пряжа хлопчатобумажная, хлопок коротковолокнистый, джинсовые изделия, густой экстракт солодкового корня.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели муку пшеничную, хлопчатобумажную пряжу и ткань, текстильные изделия в ассортименте, спиртовой раствор йода, а также масло базовое. Общая сумма сделок составила более 36 миллионов 578 тысяч манатов.

